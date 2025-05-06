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12:32, 6 мая 2025Силовые структуры

Защита генерала Попова обжаловала приговор и попросила его оправдать

Защита генерала Попова подала апелляцию на его приговор
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала апелляцию на его приговор. Об этом ТАСС рассказал адвокат осужденного Сергей Буйновский.

Буйновский подчеркнул, что он и его подзащитный считают приговор несправедливым и будут добиваться оправдания по делу.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин считает, что генерал стал жертвой политических интриг. Военкор напомнил, что во время расследования наблюдалось множество странностей, в числе которых был и отказ отправить Попова в зону спецоперации.

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