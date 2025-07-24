Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 24 июля 2025Россия

Осужденного за мошенничество российского генерала наградили орденом

Запорожский губернатор Балицкий наградил орденом осужденного генерала Попова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І-й степени бывшего командира 58-й армией генерала Ивана Попова, осужденного за мошенничество. Информацию об этом глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Балицкий поделился, что подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году.

Помимо Попова награды удостоились еще три человека — генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков.

«Защищая Запорожскую область, военнослужащие российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — указал в посте Балицкий.

В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

По решению судьи, Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания, права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Попов был задержан весной 2024 года. Как утверждало следствие, он причастен к хищению более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.

В администрации Запорожской области, которую признали потерпевшей стороной, просили отправить уголовное дело Попова на пересмотр.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

    Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

    Залужный заявил об отсталости Украины

    Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

    Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов

    На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

    «Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

    Раскрывшим данные об участнике СВО вынесен приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости