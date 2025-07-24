Осужденного за мошенничество российского генерала наградили орденом

Запорожский губернатор Балицкий наградил орденом осужденного генерала Попова

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І-й степени бывшего командира 58-й армией генерала Ивана Попова, осужденного за мошенничество. Информацию об этом глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Балицкий поделился, что подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году.

Помимо Попова награды удостоились еще три человека — генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков.

«Защищая Запорожскую область, военнослужащие российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — указал в посте Балицкий.

В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

По решению судьи, Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания, права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Попов был задержан весной 2024 года. Как утверждало следствие, он причастен к хищению более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.

В администрации Запорожской области, которую признали потерпевшей стороной, просили отправить уголовное дело Попова на пересмотр.