Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

Экс-командующий 58-й армией Попов стал вторым генералом, лишенным звания

Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. По совокупности преступлений Попову окончательно назначили пять лет колонии. Он будет отбывать их в колонии общего режима. Также суд лишил генерала воинского звания и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение 1,7 тысячи тонн изделий из металлопроката, предназначенных для защиты территории Запорожской области

Генералы, говорится в приговоре, внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. В результате совершения преступления государство понесло ущерб в 114 миллионов рублей.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Попов прокомментировал приговор, продекламировав стихи.

И даже когда шторм

Вздымает толщи воды,

Помни, маяк — это ты Иван Попов экс-командующий 58-й армией

Защита Попова обжалует приговор и будет добиваться его полного оправдания, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Он добавил, что экс-командующему отказали в отправке на специальную военную операцию на Украине «по причине отсутствия вакансий».

Уголовное преследование Цокова суд прекратил в связи с его смертью.

В этом году Попов стал уже вторым генералом, осужденным за совершение преступлений и лишенным воинского звания. Ранее, 17 апреля, приговор огласили бывшему замглавы Генштаба России Вадиму Шамарину.

Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием

24 апреля 2024 года первым из череды высокопоставленных военных был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Прямо из служебного кабинета его увезли к следователю, а затем арестовали по обвинению в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей, хищении у банка «Интеркоммерц» в 2016 году четырех миллиардов рублей и растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Защита называет эти обвинения беспочвенными.

Прямо из служебного кабинета его увезли к следователю, а затем арестовали по обвинению в получении взяток на 1,185 миллиарда рублей, хищении у банка «Интеркоммерц» в 2016 году четырех миллиардов рублей и растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Защита называет эти обвинения беспочвенными. 13 мая 2024 года стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.

Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает. 17 мая 2024 года следователи задержали командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и обвинили в мошенничестве. Его сначала отправили в СИЗО, однако позже смягчили меру пресечения на домашний арест. Позже генерала вновь взяли под стражу в связи с нарушением меры пресечения. Он без разрешения следователя уехал в Москву из Тамбова, где военный суд рассматривал его дело.

Его сначала отправили в СИЗО, однако позже смягчили меру пресечения на домашний арест. Позже генерала вновь взяли под стражу в связи с нарушением меры пресечения. Он без разрешения следователя уехал в Москву из Тамбова, где военный суд рассматривал его дело. 21 мая 2024 года был задержан начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Его обвинили в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Вторым фигурантом дела оказался начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов.

Его обвинили в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Вторым фигурантом дела оказался начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов. 22 мая 2024 года правоохранительные органы задержали начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина. Он признал вину в получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта» и заключил досудебное соглашение со следствием. Его судили в особом порядке, процесс был закрытым в связи с грифом «секретно». Шамарин получил семь лет колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением звания генерала.

Он признал вину в получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта» и заключил досудебное соглашение со следствием. Его судили в особом порядке, процесс был закрытым в связи с грифом «секретно». Шамарин получил семь лет колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением звания генерала. 26 июля 2024 года задержали бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. Позже в деле появились новые детали, следствие заподозрило Булгакова в создании организованной преступной группы (ОПГ).

Позже в деле появились новые детали, следствие заподозрило Булгакова в создании организованной преступной группы (ОПГ). 6 августа суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его обвинили в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

Его обвинили в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. 29 августа 2024 года под следствие попал бывший заместитель министра обороны России Павел Попов. Он проходит обвиняемым по делу о хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Вместе с ним был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

Он проходит обвиняемым по делу о хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Вместе с ним был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. 2 сентября задержали замглавы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова по обвинению в получении взяток на общую сумму более 19 миллионов рублей. Коррупционные преступления ему вменяют в бытность, когда он занимал должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Муминджанов отрицает свою вину.

Коррупционные преступления ему вменяют в бытность, когда он занимал должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Муминджанов отрицает свою вину. В октябре 2024 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Александра Оглоблина. Следствие считает, что его также подкупили представители завода «Телта» за 10 миллионов рублей. Он признал вину. Его уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей, за что его приговорили к исправительным работам.

В настоящее время идут суды над офицерами

В суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дела главы автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, обвиняемого в коррупции. По данным Следственного комитета России, он с 2023 по 2024 год при выполнении многомиллионного гособоронзаказа по ремонту и обслуживанию техники получил от индивидуального предпринимателя десять миллионов рублей за общее покровительство.

Также суды начали слушать дела Иванова, Демчика, Вертелецкого, Муминджанова.