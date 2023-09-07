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15:26, 7 сентября 2023Силовые структуры

Осужденному генералу Минобороны России отказались смягчить наказание

«Ъ»: Мосгорсуд отменил решение о замене наказания экс-генералу Минобороны России

Фото: Владимир Ващенко / ТАСС

Мосгорсуд отказался смягчать наказание осужденному на 4,5 года лишения свободы бывшему генералу Минобороны России Александру Оглоблину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, по протесту прокуратуры отменено решение Бабушкинского суда Москвы о замене неотбытой части срока исправительными работами.

Оглоблин, занимавший пост начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны России, отбывает наказание в столичном СИЗО-4, ему осталось сидеть до января 2025 года.

14 февраля 2022 года военный суд приговорил его к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи для нужд Минобороны России, которые причинили ущерб ведомству на 1,5 миллиарда рублей.

Оглоблин полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Он дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, который также участвовал в преступной схеме.

Арсланову, еще двоим бывшим должностным лицам Минобороны России, двум представителям «Воентелекома» и главам трех компаний также предъявлено обвинение. Арсланов свою вину не признает. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.

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    Любовь Ширижик
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