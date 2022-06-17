С бывшего замглавы Генштаба Арсланова потребовали миллиард рублей за хищения

Генпрокуратура требует взыскать 1 млрд рублей ущерба с экс-замглавы Генштаба Арсланова

Представитель Генпрокуратуры потребовал взыскать один миллиард рублей ущерба с бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, которого сейчас судят в 235-м гарнизонном военном суде в Москве за хищения бюджетных средств при реализации госконтрактов с Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Также к генералу и его предполагаемым подельникам подан иск на сумму 402 миллиона рублей.

Кроме экс-замглавы Генштаба по делу проходят полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Еще трое фигурантов признали вину и заключили досудебное соглашение. Среди них бывший подчиненный замглавы Генштаба генерал-майор Александр Оглоблин, который после дачи показаний на Арсланова был осужден на четыре с половиной года колонии.

Арсланов вину не признает. Ему вменяется хищение путем мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей и получение взятки в 12 миллионов рублей.