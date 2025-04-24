Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО из-за отсутствия вакансий

Адвокат Буйновский: Генералу Попову отказали в направлении на СВО

Приговоренному к пяти годам лишения свободы бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в направлении в зону специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его адвокат Сергей Буйновский, передает РБК.

По его словам, такое решение было принято по причине отсутствия вакансий.

24 апреля генерал-майора Попова лишили воинского звания и приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на 800 тысяч рублей. Следствие установило, что Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области, на сумму более 114 миллионов рублей.