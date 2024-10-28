СК России возбудил уголовное дело о взятке против генерал-майора Оглоблина

Новое уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») возбуждено в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Александра Оглоблина. Как сообщили в Следственном комитете (СК), генерал-майор обвиняется в получении многомиллионной взятки при исполнении государственного оборонного заказа. Он взят под стражу.

Следствие уточняет, что Оглоблин получил от представителей завода «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей в период с 2016 по 2021 год за покровительство при исполнении крупного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд российского оборонного ведомства. По новому делу ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Александр Оглоблин Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ранее Оглоблин был осужден по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей

В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к четырем с половиной годам колонии по делу о завышении цен при закупке Минобороны оборудования связи. Тогда сообщалось, что ведомству в результате неправомерных действий был нанесен ущерб на 1,6 миллиарда рублей. В результате Оглоблина лишили всех званий и наград. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием, а также дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, который являлся участником преступной схемы. В конце того же года генерал хотел добиться условно-досрочного освобождения, но ему отказали.

Весной этого года реальный срок Оглоблина в колонии заменили на исправительные работы благодаря тому, что он дал показания по делу замглавы Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина. Летом он был освобожден из колонии.

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Раскрыты официальные доходы Оглоблина

По данным Shot, генерал-майор официально жил достаточно скромно. Его доход составлял около 160 тысяч рублей в месяц, во владении семейства находится автомобиль Kia Sportage, который числится на супруге Оглоблина. Официальный доход арестованного генерала в 2020 году составлял около 1,9 миллиона рублей в год, его жены — около 700 тысяч.

В последний раз он декларировал две небольшие квартиры в Москве. Одна из них площадью 50 «квадратов» расположена в панельном доме в Бутырском районе недалеко от промзоны. Вторая — в районе Западное Дегунино. Ее площадь составляет около 80 «квадратов». Общая стоимость обеих квартир составляет примерно 40 миллионов рублей.