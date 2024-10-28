Новое уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») возбуждено в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Александра Оглоблина. Как сообщили в Следственном комитете (СК), генерал-майор обвиняется в получении многомиллионной взятки при исполнении государственного оборонного заказа. Он взят под стражу.
Следствие уточняет, что Оглоблин получил от представителей завода «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей в период с 2016 по 2021 год за покровительство при исполнении крупного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд российского оборонного ведомства. По новому делу ему грозит от 8 до 15 лет колонии.
Ранее Оглоблин был осужден по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей
В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к четырем с половиной годам колонии по делу о завышении цен при закупке Минобороны оборудования связи. Тогда сообщалось, что ведомству в результате неправомерных действий был нанесен ущерб на 1,6 миллиарда рублей. В результате Оглоблина лишили всех званий и наград. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием, а также дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, который являлся участником преступной схемы. В конце того же года генерал хотел добиться условно-досрочного освобождения, но ему отказали.
Весной этого года реальный срок Оглоблина в колонии заменили на исправительные работы благодаря тому, что он дал показания по делу замглавы Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина. Летом он был освобожден из колонии.
Раскрыты официальные доходы Оглоблина
По данным Shot, генерал-майор официально жил достаточно скромно. Его доход составлял около 160 тысяч рублей в месяц, во владении семейства находится автомобиль Kia Sportage, который числится на супруге Оглоблина. Официальный доход арестованного генерала в 2020 году составлял около 1,9 миллиона рублей в год, его жены — около 700 тысяч.
В последний раз он декларировал две небольшие квартиры в Москве. Одна из них площадью 50 «квадратов» расположена в панельном доме в Бутырском районе недалеко от промзоны. Вторая — в районе Западное Дегунино. Ее площадь составляет около 80 «квадратов». Общая стоимость обеих квартир составляет примерно 40 миллионов рублей.