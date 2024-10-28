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09:59, 28 октября 2024Силовые структуры

Против бывшего генерала Минобороны России Оглобина возбудили новое дело

Против экс-начальника управления связи ВС РФ Оглоблина возбудили дело за взятку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации Александра Оглоблина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

Генерал-майор Минобороны России обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглобин получил от представителей завода «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей. За это он пообещал руководству общее покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Уточнялось, что его действия причинили ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года его реальный срок в колонии заменили на исправительные работы благодаря показаниям по делу замглавы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина. В августе это решение было отменено кассационной инстанцией.

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      Олеся Мицкевич
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