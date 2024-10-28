Российского генерала Оглоблина арестовали по новому делу о взятке

Суд арестовал генерала Оглоблина по новому делу о взятке от Пермского завода

Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил России генерал-майора Александра Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Офицеру предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа») по новому уголовному делу, возбужденному следователями.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 год Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» свыше 10 миллионов рублей за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Уточнялось, что его действия причинили ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года его реальный срок в колонии заменили на исправительные работы благодаря показаниям по делу замглавы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы.