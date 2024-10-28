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13:24, 28 октября 2024Силовые структуры

Раскрыто благосостояние арестованного за взятку в 10 миллионов рублей российского генерала

РИА Новости: генерал Оглоблин зарабатывал не более 2 млн руб с 2015 по 2020 год
Начало событий в новости Российского генерала Оглоблина арестовали по новому делу о взятке
Александр Оглоблин

Александр Оглоблин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин зарабатывал не более двух миллионов рублей в год в период с 2015-го по 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что самый большой доход в два миллиона 86 тысяч рублей у офицера был в 2014 году, в остальные годы он варьировался на уровне 1,9 миллиона рублей.

Также Оглоблин лишился земельного участка площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Он задекларировал две квартиры и автомобиль Kia Sportage.

Ранее Следственный комитет России сообщил о его аресте после предъявления обвинения по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа») по новому уголовному делу, возбужденному следователями.

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 год Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» свыше 10 миллионов рублей за покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.

В феврале 2022 года военный суд приговорил генерала к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи. Уточнялось, что его действия причинили ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года его реальный срок в колонии заменили на исправительные работы благодаря показаниям по делу замглавы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы.

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      Любовь Ширижик
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