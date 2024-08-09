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11:18, 9 августа 2024Силовые структуры

Осужденного генерала Минобороны России освободили из колонии за показания на Шамарина

Суд освободил экс-генерала Минобороны РФ Оглоблина за показания на Шамарина
Александр Оглоблин

Александр Оглоблин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу против замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

В марте ему заменили наказание с содержания в колонии на исправительные работы. Собеседник агентства рассказал, что показания Оглоблина и его осужденного брат стали основой для уголовного дела в отношении Шамарина.

14 февраля 2022 года военный суд приговорил Оглоблина, занимавшего пост начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны России, к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи для нужд ведомства. Его действия причинили ущерб на 1,5 миллиарда рублей. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Бывший генерал дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, который также участвовал в преступной схеме.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства одной из российских фирм. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

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      Варвара Митина
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