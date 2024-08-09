Осужденного генерала Минобороны России освободили из колонии за показания на Шамарина

Суд освободил экс-генерала Минобороны РФ Оглоблина за показания на Шамарина

Суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу против замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

В марте ему заменили наказание с содержания в колонии на исправительные работы. Собеседник агентства рассказал, что показания Оглоблина и его осужденного брат стали основой для уголовного дела в отношении Шамарина.

14 февраля 2022 года военный суд приговорил Оглоблина, занимавшего пост начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны России, к 4,5 года колонии за махинации при закупках оборудования связи для нужд ведомства. Его действия причинили ущерб на 1,5 миллиарда рублей. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Бывший генерал дал показания на своего начальника — бывшего замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, который также участвовал в преступной схеме.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства одной из российских фирм. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.