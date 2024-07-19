Главный связист ВС РФ частично признал получение взяток. Шамарин получил миллионы рублей на схемах с полевыми телефонами

«Ъ»: отстраненный от должности генерал Шамарин частично признал вину во взятках

Проходящий по делу о взятке замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал вину. Об этом узнал «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, обвиняемый признал, что получил 19 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». В то же время Шамарин отрицает получение еще 17 миллионов рублей. Также главный связист Российской армии не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения по части 6 статьи 290 Уголовного Кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), за которую ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Шамарина оставили в СИЗО до осени

18 июля 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Шамарину до 21 октября.

Решение оставить офицера в СИЗО принято по ходатайству следствия. Защита генерала просила суд смягчить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, однако оснований для этого у суда не нашлось. Также суд не принял во внимание готовность Шамарина сотрудничать со следствием.

В тот же день Шамарина освободили от должности. До увольнения Шамарин занимал должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, однако в связи с возбужденным уголовным делом был временно отстранен с нее.

Шамарина обвиняют в коррупционной схеме при поставках полевых телефонов

Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил от руководства «Телта» десятки миллионов рублей. Взамен обвиняемый пообещал общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.

В системе проверки контрагентов значится, что к предприятию «Телта» в 2015 году подали заявку на производство и поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 для оборонного ведомства, стоимость контракта оценили в 278,9 миллиона рублей. Помимо этого, завод получил заказ на телекоммуникационное оборудование для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 миллиона рублей. Оба они были завершены в марте 2016 года и январе 2016 года соответственно.

Генерал попал в разработку ФСБ после того, как на него дали показания четыре свидетеля, которые уже осуждены за мошенничество.