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16:02, 18 июля 2024Силовые структуры

Генерала Шамарина оставили в СИЗО до осени

Суд продлил арест до 21 октября генералу Шамарину по делу о взятке
Начало событий в новости Купленный обвиненным в коррупции генералом Шамариным Mercedes арестован
Вадим Шамарин (справа)

Вадим Шамарин (справа). Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 21 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Решение оставить офицера в СИЗО принято по ходатайству следствия. Защита генерала просила суд смягчить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, однако оснований для этого у суда не нашлось. Слушания проходили в закрытом режиме.

Также стало известно, что автомобиль Mercedes, купленный Шамариным в кредит, оказался под обеспечительными мерами.

Генерала задержали 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен генерал пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Обвиняемый свою вину не признает.

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      Любовь Ширижик
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