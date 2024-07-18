Генерала Шамарина оставили в СИЗО до осени

Суд продлил арест до 21 октября генералу Шамарину по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 21 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Решение оставить офицера в СИЗО принято по ходатайству следствия. Защита генерала просила суд смягчить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, однако оснований для этого у суда не нашлось. Слушания проходили в закрытом режиме.

Также стало известно, что автомобиль Mercedes, купленный Шамариным в кредит, оказался под обеспечительными мерами.

Генерала задержали 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен генерал пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Обвиняемый свою вину не признает.