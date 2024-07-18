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15:51, 18 июля 2024Силовые структуры

Купленный обвиненным в коррупции генералом Шамариным Mercedes арестован

Суд арестовал по делу о взятке купленный в кредит Mercedes генерала Шамарина
Начало событий в новости Раскрыты подробности о заседании по продлению ареста замглавы Генштаба Шамарина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Автомобиль Mercedes-Benz, купленный в кредит начальником Главного управления связи генерал-лейтенантом Вадимом Шамариным, оказался под арестом в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом РИА Новости сообщил адвокат офицера.

Решение об обеспечительных мерах в отношении транспортного средства принято судом.

235-й гарнизонный военный суд 18 июля рассматривает в закрытом режиме вопрос о продлении срока меры пресечения Шамарину, обвиняемому в получении взятки. Следователи просят оставить его под стражей. Защита генерала настаивает на смягчении меры пресечения.

Шамарина задержали 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен замглавы Генштаба пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Обвиняемый свою вину не признает.

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      Любовь Ширижик
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