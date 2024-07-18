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13:14, 18 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о заседании по продлению ареста замглавы Генштаба Шамарина

Военный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Шамарина в закрытом режиме

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, являющемуся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, журналистов пустят только на оглашение постановления. Заседание пройдет 18 июля в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что следователи просят продлить арест. При этом защита генерала будет выступать за смягчение меры пресечения и замену ареста на не связанные с лишением свободы ограничения.

Шамарина задержали 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен замглавы Генштаба пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Обвиняемый свою вину не признает.

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