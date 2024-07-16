Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

Суд 18 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина

Следователи просят 235-й гарнизонный военный суд продлить срок ареста начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, являющемуся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по этому вопросу назначено на 18 июля.

Шамарин был задержан 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен замглавы Генштаба пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить Шамарина из СИЗО. Обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако военный прокурор и следователь возражали против смягчения меры пресечения.

