Замглавы Генштаба ВС России Шамарина оставили в СИЗО

Военный суд отказался выпустить из СИЗО замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина

Второй Западный военный окружной суд в Москве отказался освободить из СИЗО начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба на постановление 235-го гарнизонного военного суда, избравшего генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

На заседании Шамарин выразил готовность сотрудничать со следствием и просил перевести его под домашний арест. Военный прокурор и следователь возражали против смягчения меры пресечения.

Вадим Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей. Взамен обвиняемый пообещал общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.