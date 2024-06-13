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11:06, 13 июня 2024Силовые структуры

Замначальника Генштаба ВС России выразил готовность сотрудничать со следствием

Генерал Шамарин готов к сотрудничеству со следствием и просит отпустить из СИЗО

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ), выразил готовность сотрудничать со следствием и просит отпустить его из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Шамарин подчеркнул, что не планирует скрываться от следствия или давить на свидетелей. По его словам, он готов полностью сотрудничать со следствием. На этом фоне военный просит перевести его под домашний арест. Военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры пресечения.

Вадим Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей. Взамен обвиняемый пообещал общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.

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