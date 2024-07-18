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16:45, 18 июля 2024Силовые структуры

Адвокат уточнил сумму взяток по делу генерала Шамарина

Следствие обвиняет генерала Шамарина в получении взяток на 32 млн руб.
Начало событий в новости Генерала Шамарина оставили в СИЗО до осени

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Начальнику Главного управления связи генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину вменяется получение взяток на сумму 32 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Перцев.

По его словам, следствие еще может изменить эту сумму, она не окончательная.

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Шамарина до 21 октября. Защита генерала намерена обжаловать это решение.

Известно, что автомобиль Mercedes, купленный Шамариным в кредит, оказался под обеспечительными мерами, также как и его зарплатная карта.

Генерала задержали 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен генерал пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России. Обвиняемый свою вину не признает.

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      Любовь Ширижик
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