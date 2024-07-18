Замглавы Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Шамарина освободили от должности

Проходящего по делу о взятке замглавы Генштаба Шамарина освободили от должности

Проходящего по делу о взятке замглавы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина освободили от должности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин, слова которого приводит ТАСС.

До увольнения Шамарин занимал должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, однако в связи с возбужденным уголовным делом был временно отстранен с нее.

Ранее сегодня, 18 июля, сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста Шамарину до 21 октября.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства одной из российских фирм. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны.