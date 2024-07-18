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15:29, 18 июля 2024Россия

Российского генерала отстранили от должности

Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба ВС России
Вадим Шамарин

Вадим Шамарин. Фото: Минобороны России

Генерал Вадим Шамарин отстранен от должности заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — пояснил он.

Шамарина задержали 22 мая. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства одной из фирм. В свою очередь генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить замглавы Генштаба из СИЗО. Шамарин просил отправить его под домашний арест, однако следователь и военный прокурор возразили против смягчения меры пресечения.

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      Никита Абрамов
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