Замглавы Генштаба ВС России попал в разработку ФСБ после показаний свидетелей

ФСБ взяла в разработку замглавы Генштаба ВС РФ после показаний 4 свидетелей

Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин попал в разработку ФСБ, также на генерала дали показания четыре свидетеля, которые уже осуждены за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Защитник на слушаниях во Втором Западном военном окружном суде Москвы заявил о наличии в материалах дела справки из департамента ФСБ. Шамарин не признает вину в получении взяток на 36 миллионов рублей.

Военный суд отказался его выпускать из СИЗО, несмотря на то, что он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Вадим Шамарин был задержан 22 мая по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил от руководства одной из фирм 36 миллионов рублей. Взамен обвиняемый пообещал общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.