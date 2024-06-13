Адвокат замглавы Генштаба ВС России Шамарина заявил о его невиновности

Замглавы Генштаба ВС России Шамарин не признает вину по коррупционному делу

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин, являющийся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России, не признает свою вину по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Шамарин был задержан 22 мая. По версии следствия, он получил 36 миллионов рублей в качестве взятки от руководства одной из фирм. Взамен генерал-лейтенант пообещал компании общее покровительство, а также увеличение объема продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить замглавы Генштаба ВС России из СИЗО. Обвиняемый просил отправить его под домашний арест, однако военный прокурор и следователь возражали против смягчения меры пресечения.

