Бывшего главу вещевого управления Минобороны России арестовали за взятки

Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчика

235 гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Решение принято по ходатайству Главного военного следственного управления СК. Также к уголовной ответственности следователи намерены привлечь предполагаемого взяткодателя.

Полковник запаса Демчик попал под следствие за события 2017 и 2018 годов, когда он занимал должность начальника вещевого управления военного ведомства. По данным СК, к нему обратился гендиректор коммерческой организации с просьбой помочь с заключением госконтрактов на поставку имущества для нужд Вооруженных Сил России. Бизнесмен передал Демчику за покровительство четыре миллиона рублей.

Коррупционное преступление вскрылось после изучения правоохранительными органами изъятых документов. По ним выяснилось, что с 2017-го по 2018 год компания взяткодателя заключила с Минобороны 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей на поставку различного вещевого имущества.

Ранее сообщалось, что директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов отказался признать вину во вменяемом ему мошенничестве. Тем не менее он выразил готовность сотрудничать со следственными органами.