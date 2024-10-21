Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:04, 21 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты новые подробности уголовного дела экс-главы вещевого управления Минобороны России

«Ъ»: еще в 2017 году следователи находили в сейфе полковника Демчика ₽4 млн
Начало событий в новости Бывшего главу вещевого управления Минобороны России арестовали за взятки
Владимир Демчик

Владимир Демчик. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стало известно о том, что еще в 2017 году следователи находили в сейфе экс-главы вещевого управления Министерства Обороны России полковника Владимира Демчика четыре миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, тогда, в 2017 году, Демчик был арестован по обвинению в получении взятки в размере четыре миллиона рублей от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Однако, тогда полковник сумел доказать законность происхождения этих денег и дело о мошенничестве было прекращено. Сейчас эта сумма снова оказалась в деле, когда свои показания на полковника дал бизнесмен из Воронежа Олег Трибунских. Он рассказал также, что Демчик дал взятку генерал-майору Муминджанову, который возглавлял департамент департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

По информации «Коммерстанта», Свистунов, Муминджанов, и Демчик называют бизнесмена провокатором и свою вину категорически отрицают. Отмечается, что в деле имеется запись разговора с гендиректором АО «Княгининской швейной фабрики» Свистуновым, которую сделал Трибунских. В разговоре они обсуждали неких «своих» людей в Минобороне.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Удары российских дронов по бронетехнике ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      В Кремле раскрыли детали решения Путина встретиться с мировыми лидерами

      Откровенный наряд Ким Кардашьян сравнили с подгузником в сети

      Samsung выпустила свой самый дорогой складной смартфон

      В США призвали правительство прекратить поддержку Украины

      Забивший лопатой соседа россиянин пойдет под суд

      Польшу призвали задуматься над восстановлением отношений с Россией

      ВС России скрытно захватили «подземный город» ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше