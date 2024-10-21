Раскрыты новые подробности уголовного дела экс-главы вещевого управления Минобороны России

«Ъ»: еще в 2017 году следователи находили в сейфе полковника Демчика ₽4 млн

Стало известно о том, что еще в 2017 году следователи находили в сейфе экс-главы вещевого управления Министерства Обороны России полковника Владимира Демчика четыре миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, тогда, в 2017 году, Демчик был арестован по обвинению в получении взятки в размере четыре миллиона рублей от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. Однако, тогда полковник сумел доказать законность происхождения этих денег и дело о мошенничестве было прекращено. Сейчас эта сумма снова оказалась в деле, когда свои показания на полковника дал бизнесмен из Воронежа Олег Трибунских. Он рассказал также, что Демчик дал взятку генерал-майору Муминджанову, который возглавлял департамент департамент ресурсного обеспечения Минобороны.

По информации «Коммерстанта», Свистунов, Муминджанов, и Демчик называют бизнесмена провокатором и свою вину категорически отрицают. Отмечается, что в деле имеется запись разговора с гендиректором АО «Княгининской швейной фабрики» Свистуновым, которую сделал Трибунских. В разговоре они обсуждали неких «своих» людей в Минобороне.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.