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10:28, 6 августа 2024Силовые структуры

Арестованный директор парка «Патриот» отверг вину в мошенничестве

Директор парка «Патриот» Ахмедов не признал вину в мошенничестве
Начало событий в новости По делу о хищении допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов отказался признать вину во вменяемом ему мошенничестве. Тем не менее он выразил готовность сотрудничать со следственными органами, сообщает ТАСС.

Ахмедов настаивает на своей невиновности, заявляя, что его действия на посту руководителя военно-патриотического парка являются частью гражданско-хозяйственных отношений и не носят криминальный характер.

Со вторым фигурантом уголовного дела о махинациях — генерал-майором Владимиром Шестеровым — еще работают следователи. 6 августа они намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Также допрошены сотрудники парка и комплексно-выставочного центра «Патриот». Сумма ущерба по уголовному делу превышает 40 миллионов рублей.

Вячеслав Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Также был задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

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      Любовь Ширижик
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