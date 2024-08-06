Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:28, 6 августа 2024Силовые структуры

Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

РИА Новости: сумма ущерба по делу Ахмедова превысила 40 миллионов рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Сумма ущерба по уголовному делу директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова превышает 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что точная сумма ущерба будет установлена после проведения необходимых следственных действий.

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Также был задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

Ранее военкор Александр Сладков после ареста генералов из парка «Патриот» вспомнил о поборах с офицеров на строительство Главного храма Вооруженных сил (ВС).

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

      Байдену и Харрис сообщили об обстреле военной базы в Ираке

      В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

      Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

      Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии

      Президент Палестины назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

      Диетолог назвала самые опасные арбузы

      Хуситы приступили к подготовке ударов по Израилю

      Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

      43-летняя женщина дважды занялась сексом с 15-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше