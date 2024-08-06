Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

РИА Новости: сумма ущерба по делу Ахмедова превысила 40 миллионов рублей

Сумма ущерба по уголовному делу директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова превышает 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что точная сумма ущерба будет установлена после проведения необходимых следственных действий.

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Также был задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

Ранее военкор Александр Сладков после ареста генералов из парка «Патриот» вспомнил о поборах с офицеров на строительство Главного храма Вооруженных сил (ВС).