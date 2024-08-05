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15:05, 5 августа 2024Силовые структуры

Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

СК задержал директора «Патриота» Ахмедова и генерал-майора Шестерова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Данную информацию подтвердили в Telegram-канале СК России.

Ахмедова заключили под стражу, мера пресечения Шестерову пока не определена. Следствие сообщило, что указанные лица вместе с соучастниками несут ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».

В августе 2024 года в парке планировали организовать международный военно-технический форум «Армия-2024». Согласно полученной информации, после задержания руководства объекта проведение мероприятия было поставлено под вопрос. Также известно, что на официальном сайте парка перестали отображаться даты проведения форума.

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В связи с мошенничеством при госзакупках в парке «Патриот» провели обыски

Обыски в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» объяснили подозрением в мошенничестве при работе с госзакупками.

При этом общая сумма похищенных денежных средств составляет не менее 40 миллионов рублей. Во время обыска сотрудники российского Следственного комитета провели допрос сотрудников парка, включая его директора и бухгалтера.

Информация о начале обысков в «Патриоте» появилась 23 июля. На территорию объекта прибыли несколько машин с сотрудниками оперативных служб. После этого из административного здания были вынесены несколько коробок с документацией для последующей проверки.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Экс-заместитель министра обороны Иванов был одним из кураторов строительства парка

Изначально следственные действия в отношении руководства парка, а также прошедшие на его территории обыски связали с делом бывшего замглавы Минобороны России Тимуром Ивановым. Военный курировал строительство объекта.

Приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» подписал 30 октября 2014 года прежний министр обороны Сергей Шойгу. Его заместитель Тимур Иванов был одним из кураторов процесса создания парка. В 2023 году объект переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС Российской Федерации «Патриот».

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Позже связь между уголовным делом в отношении Иванова и обысками опровергли. Было подчеркнуто, что защита бывшего заместителя Шойгу не обладает сведениями о происходящем в парке.

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      Наталья Анисеева
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