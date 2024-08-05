Тимуру Иванову призвали смягчить меру пресечения. Защита указала на его положительные характеристики со службы

Тимур Иванов призвал выпустить его из СИЗО за хорошие характеристики со службы

Защита бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные судебные документы.

Защита указала на характеристику Иванова

Защита попросила суд смягчить меру пресечения экс-замминистру обороны, указав на его положительные характеристики со службы. Кроме того, адвокаты апеллировали к постоянному месту жительства Иванова и крепким социальным связям.

Обвиняемый Иванов Т.В. и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя... Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику личности судебные документы

Адвокаты также напомнили, что загранпаспорт Иванова находится в отделе кадров по месту службы, а он сам является «непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира». Поэтому они призвали выбрать меру пресечения, не связанную с полной изоляцией от общества. В частности, речь идет о домашнем аресте.

Ранее Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана. Однако суд отклонил его просьбу.

Суд подтвердил факт передачи взятки

Суд подтвердил вменяемую Иванову взятку, использовав данные налоговой. Причастность к ней также доказали приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, протоколами осмотров предметов и документов».

1,185 миллиарда рублей составляет размер взятки, которую вменяют Иванову

Однако обвинения против Иванова и бизнесмена Сергея Бородина могут изменить. Срок следствия продлили до 23 сентября, чтобы завершить изучение изъятых предметов.

Среди таких предметов — электронные носители информации и документы. Кроме того, следствие намерено «истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».

Сам Иванов заявил об отсутствии криминала в его действиях

Иванов заявил, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере. Он назвал свои поступки «результатом гражданско-правовых отношений». С подобным заявлением выступала и защита Иванова.

Бывший замминистра обороны также отказался от сделки со следствием. «Он настаивает на своей невиновности», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».