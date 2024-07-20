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11:14, 20 июля 2024Силовые структуры

Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Иванов попросил отпустить его из-под стражи из-за участия в боевых действиях

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи из-за его участия в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста.

По данным издания, в документе сказано, что обвиняемый и его адвокаты попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. При этом они подчеркнули, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные.

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Отмечается, что суд учел приведенные доводы, однако посчитал их недостаточным основанием для отказа в продлении ареста. По мнению суда, Иванов и его подельник, находясь на свободе, получат возможность скрыться от следствия и воспрепятствовать расследованию дела.

Известно, что суд продлил срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.

Ранее в июле фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем. В документах отмечается, что у Бородина гипертония и аритмия сердца.

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      Екатерина Ештокина
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