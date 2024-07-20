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05:22, 20 июля 2024Силовые структуры

Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

Фигурант дела Тимура Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения
Тимур Иванов и Сергей Бородин

Тимур Иванов и Сергей Бородин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем и просит смягчить ему меру пресечения. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

В документах отмечается, что у Бородина имеются гипертония и аритмия сердца.

До этого Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Кроме того, по делу проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.

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      Юлия Мискевич
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