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08:09, 4 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о возможности изменения обвинений по делу Иванова и Бородина

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова, изучив доказательства
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства и после оценки может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Как стало известно агентству из материалов, срок следствия продлен до 23 сентября, чтобы завершить изучение изъятых предметов, в том числе электронных носителей информации, и документов, а также «истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».

Кроме того, следствию нужно «оценить имеющиеся в деле доказательства и при наличии оснований… изменить и дополнить ранее предъявленные по делу обвинения». Это касается и еще одного фигуранта дела — соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина.

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Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к ней также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».

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      Марина Совина
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