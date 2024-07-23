Обыски в парке «Патриот» связали с мошенничеством при госзакупках

Mash: обыски в парке «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках

Обыски в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источников, сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей. Следователи допрашивают сотрудников парка, в их числе его директор и бухгалтер.

О начале обысков в «Патриоте» стало известно ранее, 23 июля. Сообщалось, что в парк приехали несколько машин с оперативниками. Следственная группа вынесла из административного здания коробки с документацией. Изначально следственные действия связали с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был одним из кураторов строительства парка. Однако эту информацию вскоре опровергли.