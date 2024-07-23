Следственные действия в парке «Патриот» связали с делом Тимура Иванова

Mash: в парке «Патриот» проходят следственные действия по делу Иванова

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» проходят следственные действия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в парк приехали несколько машин с оперативниками. Следственная группа вынесла из административного здания коробки с документацией. Это может быть связано с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он был одним из кураторов строительства парка.

Ранее сообщалось, что Иванов отказался от сделки со следствием, настаивая на своей невиновности. Он также попросил отпустить его из СИЗО как ветерана. Суд отклонил просьбу и продлил срок содержания в СИЗО до 23 сентября.

Замминистра обороны задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).