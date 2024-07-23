Раскрыты подробности проходящих в парке «Патриот» следственных действий

Следственные действия в парке «Патриот» не связаны с делом Тимура Иванова

Проходящие в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» следственные действия не связаны с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Защита экс-заместителя министра обороны уточнила, что им неизвестно о происходящем в «Патриоте».

Ранее сообщалось, что в парк приехали несколько машин с оперативниками. Следственная группа вынесла из административного здания коробки с документацией. Тогда высказывалось предположение о том, что это может быть связано с делом Иванова, так как он являлся одним из кураторов строительства парка. Однако собеседник агентства опроверг это предположение. По его словам, следственные действия в парке «Патриот» не связаны с уголовным делом экс-заместителя министра обороны.