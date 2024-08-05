Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

PostNews: в Москве задержали руководство парка «Патриот»

В Москве силовики задержали руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает PostNews.

По словам собеседника издания, задержания происходят из-за подозрений руководства в мошенничестве.

В августе в парке должен пройти международный военно-технический форум «Армия-2024». Источники PostNews заявил, что теперь его проведение «под вопросом». Сейчас на сайте парка не отображаются даты форума.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей.

