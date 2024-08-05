Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 5 августа 2024Силовые структуры

Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

PostNews: в Москве задержали руководство парка «Патриот»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Москве силовики задержали руководство военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает PostNews.

По словам собеседника издания, задержания происходят из-за подозрений руководства в мошенничестве.

В августе в парке должен пройти международный военно-технический форум «Армия-2024». Источники PostNews заявил, что теперь его проведение «под вопросом». Сейчас на сайте парка не отображаются даты форума.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили офицера в издевательствах. Их госпитализировали

      Бывший депутат заявил о прогрессирующей деменции Пугачевой

      Избившим чемпиона России и Европы по боксу Двали мужчинам предъявили обвинения

      Задержание напавших на российского чемпиона по боксу Двали попало на видео

      60-летняя мать Беллы Хадид возобновила модельную карьеру

      Власти российского города лишили льгот многодетную семью участника СВО

      Соратник Кадырова оценил влияние поставок истребителей F-16 Киеву на ход СВО

      Раскрыты детали новой дорожной карты Украины и НАТО

      В Киргизии заявили о планах завершить переговоры по границе с Таджикистаном за 2-3 месяца

      Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше