Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 5 августа 2024Россия

Военкор после арестов в «Патриоте» вспомнил о поборах на строительство Главного храма ВС

Сладков: надо проверить сбор денег с офицеров на строительство Главного Храма ВС

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале после ареста генералов из парка «Патриот» вспомнил о поборах с офицеров на строительство Главного храма Вооруженных сил (ВС).

«В один год со всех офицеров известного мне полка собрали всю тринадцатую зарплату (я так назову определенный формат денежного поощрения). Каждый офицер написал, что он добровольно расстается с немалой для каждой военной семьи суммой. На храм. Самое интересное, по-моему, сдавали даже мусульмане. Но добровольно. И контрактники сдавали», — написал Сладков.

«Будут ли с этим, интересно, разбираться? Повторяю, может, там все законно. Но проверят это или нет?» — поинтересовался военкор.

Ранее 5 августа стало известно, что был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, генералы несут ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

      Германия включит ремонт дорог в военные расходы из-за требования НАТО

      Байден уличил Нетаньяху во лжи о заложниках

      «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

      Россия опровергла причастность к протестам в Нигерии

      Россиян призвали покинуть объятую протестами Бангладеш

      В Иране назвали одним из приоритетов укрепление отношений с Россией

      В Москве проходит конкурс чая. Как выбрать фирменный напиток столицы?

      Военкор после арестов в «Патриоте» вспомнил о поборах на строительство Главного храма ВС

      Жена Канье Уэста пришла на вечеринку в обнажающем грудь наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше