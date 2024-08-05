Военкор после арестов в «Патриоте» вспомнил о поборах на строительство Главного храма ВС

Сладков: надо проверить сбор денег с офицеров на строительство Главного Храма ВС

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале после ареста генералов из парка «Патриот» вспомнил о поборах с офицеров на строительство Главного храма Вооруженных сил (ВС).

«В один год со всех офицеров известного мне полка собрали всю тринадцатую зарплату (я так назову определенный формат денежного поощрения). Каждый офицер написал, что он добровольно расстается с немалой для каждой военной семьи суммой. На храм. Самое интересное, по-моему, сдавали даже мусульмане. Но добровольно. И контрактники сдавали», — написал Сладков.

«Будут ли с этим, интересно, разбираться? Повторяю, может, там все законно. Но проверят это или нет?» — поинтересовался военкор.

Ранее 5 августа стало известно, что был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, генералы несут ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».