По делу о хищении допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»

ТАСС: по делу о хищении допрошены сотрудники парка «Патриот»

Следователи допросили сотрудников парка и комплексно-выставочного центра «Патриот» по делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, следственные действия продолжаются. Из организаций изъяли документы, представляющие значение для расследования.

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова превышает 40 миллионов рублей.

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Также был задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.