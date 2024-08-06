Стало известно о проблемах со здоровьем проходящего по делу парка «Патриот» генерала

ТАСС: здоровье не позволяет избрать меру пресечения генералу Шестерову

Вопрос с избранием меры пресечения генерал-майору Владимиру Шестерову, проходящему по делу парка «Патриот», пока откладывается из-за проблем с его здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

6 августа следствие планировало обратиться в суд с соответствующим ходатайством. В настоящее время с Шестеровым работают правоохранители.

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов отказался признать вину во вменяемом ему мошенничестве. Тем не менее он выразил готовность сотрудничать со следственными органами. Ахмедов настаивает на своей невиновности, заявляя, что его действия на посту руководителя военно-патриотического парка являются частью гражданско-хозяйственных отношений и не носят криминальный характер.

Сумма ущерба по уголовному делу превышает 40 миллионов рублей.

Вячеслав Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. По той же статье был задержан начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.