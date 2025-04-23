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11:37, 23 апреля 2025Силовые структуры

Глава автобронетанковой службы предстанет перед судом по делу о взятке

Суд рассмотрит дело главы автобронетанковой службы Путилова по делу о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Суд рассмотрит дело главы автобронетанковой службы Дениса Путилова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы при выполнении многомиллионного государственного оборонного контракта на ремонт и обслуживание техники с индивидуальным предпринимателем (ИП) Чудиновым обязанности по контролю были возложены на начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Путилова.

В этот период Путилов получил от предпринимателя взятку в размере десяти миллионов рублей за общее покровительство при выполнении заказа.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также для обеспечения приговора в части взыскания штрафа на его имущество наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что генерала Росгвардии задержали по делу о мошенничестве.

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