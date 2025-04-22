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22:22, 22 апреля 2025Силовые структуры

Генерала Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали генерала Росгвардии Варенцова по делу о мошенничестве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

В Москве задержали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела в отношении Николая Чепкасова задержан Варенцов, с ним в настоящее время ведутся следственные действия», — заявил источник агентства.

По словам собеседника агентства, следствие будет добиваться ареста для генерал-майора.

В феврале в Москве военный суд арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, ранее возглавлявшего департамент ведомства, по подозрению в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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