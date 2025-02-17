Генерала Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 миллионов рублей

ТАСС: В Москве суд арестовал генерала Росгвардии Рябых за взятку в 15 млн руб.

В Москве военный суд арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, ранее возглавлявшего департамент ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Силовика задержали несколько дней назад по подозрению в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Рябых был уволен с занимаемой должности после задержания.

В ноябре 2024 года был арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев.