Арестованный замначальника тыла Росгвардии назвал сокамерников интеллигентными людьми

Замначальника тыла Росгвардии Мирзаев назвал сокамерников в СИЗО интеллигентными

Арестованный замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев назвал сокамерников в СИЗО интеллигентными людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от ОНК Москвы.

По данным агентства, правозащитники посетили Мирзаева накануне. Они рассказали, что он находится в карантинной зоне, содержится в карантинной камере. По их словам, своих сокамерников он назвал интеллигентными людьми. Отмечается, что все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам экономической направленности.

По информации РИА Новости, члены ОНК Москвы Анна Воробьева и Кирилл Беспалов отметили растерянное состояние генерал-майора. В разговоре с ними он признался, что только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось.

Ранее сообщалось, что замначальника тыла Росгвардии находится в СИЗО №4 «Медведь».