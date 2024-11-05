Арестованный замначальника тыла Росгвардии Мирзаев пожаловался на отношение к нему в ИВС

Арестованный замначальника тыла Росгвардии Мирзаев заявил о грубом общении с ним

Арестованный заместитель начальника тыла Росгвардии, генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на отношение к нему в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Мирзаев заявил, что сотрудники «Петровки» грубо с ним общались, повредили его личные вещи и относились «хуже, чем к животному».

По информации Mash, сейчас замначальника тыла Росгвардии находится в СИЗО №4 «Медведь». Условиями там Мирзаев доволен. Он назвал сокамерников интеллигентными людьми.

Генерал-майора арестовали 3 ноября. По версии следствия, он требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов. Его задержали после получения денег.