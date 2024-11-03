В Москве арестовали генерала Росгвардии

Mash: в Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирзаев

В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, 52-летний генерал-майор требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов. Его задержали после получения денег.

Адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, но суд настоял на помещении арестованного в следственный изолятор до 2 января 2025 года.

В июле бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был осужден на девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с лишением звания. Его обвинили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.