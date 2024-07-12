Осужденный на девять с половиной лет генерал Росгвардии захотел уйти на СВО. За что он получил срок?

Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросился в зону СВО на Украине

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был осужден на девять лет и шесть месяцев колонии строго режима с лишением звания по делу о коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еще до вынесения приговора фигурант и его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев подали ходатайства об участии в специальной военной операции на Украине. Они рассчитывают на положительное решение по этому вопросу.

Как отметил адвокат Драгомирецкого Олег Цуканов, его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта-пограничника до генерала.

Он участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, в разрешении осетино-ингушского конфликта, имеет множество государственных наград. На иждивении фигуранта находится ребенок-инвалид, добавил защитник.

Генерала обвиняют в коррупции

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, сообщалось 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

21 марта стало известно, что Драгомирецкого задержали. Генерал выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий.

Фигуранту предъявили обвинения в получении взяток на 28 миллионов рублей. Он частично признал свою вину.

Суд признал Драгомирецкого виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей

По версии следствия, именно он был организатором преступной группы, в которую входили подполковник Гаджиев, командир базы хранения материальных ресурсов полковник Мамука Кочиев и знакомый последнего пенсионер Арон Авнилов.

В ходе следствия Кочиев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на генерала, он был приговорен к шести годам лишения свободы. Подельник офицеров Арон Авнилов получил три года колонии, Гаджиев — девять лет.

Защита планирует обжаловать приговор

Как сообщил адвокат Драгомирецкого, защита считает приговор «ошибочным», а версию следствия «неподтвержденной», и намеревается обжаловать приговор.

Цуканов отметил, что руководящая роль его подзащитного не доказана, некоторые фигуранты дела даже не были знакомы между собой. Показания Кочиева о сумме взятки в 19 миллионов рублей юрист считает неточными, поскольку обвиняемый стремился обелить себя и путался в цифрах.

Фатальная путаница в цифрах, которые при суммировании не бьются, станут еще одним основанием для обжалования приговора Олег Цуканов адвокат

Он особо отметил, что следствие не нашло у генерала дорогостоящего имущества.

