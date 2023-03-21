Задержанный за коррупцию генерал Росгвардии вернул следователям откаты

Депутат Хинштейн: генерал Росгвардии Драгомирецкий задержан на 48 часов по делу о взятках

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий задержан на 48 часов по уголовному делу о взятках. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, 22 марта суд решит вопрос о дальнейшей мере пресечения в отношении задержанного. Генерал выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий.

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, сообщалось 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, генерал-майор получил 19 миллионов рублей. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением. Драгомирецкий признал свою вину и написал явку с повинной.

