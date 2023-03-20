В отношении генерал-майора Росгвардии возбудили уголовное дело о взятках

Замкомандира центрального округа Росгвардии стал фигурантом уголовного дела о взятках

В отношении заместителя командующего центральным округом Росгвардии возбудили уголовное дело о взятках и превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 20 марта, в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным депутата, речь идет о генерал-майоре Вадиме Драгомирецком, которого заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, генерал-майор получил 19 миллионов рублей. Его сообщником российский полковник, являвшийся начальником окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением.

Фигурант уголовного дела признал свою вину и написал явку с повинной. С ним проводятся следственные действия, после которых будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

17 марта сообщалось, что в Калуге осудили на 8,5 года экс-полицейского за взятку от бизнесмена на 2,4 миллиона рублей.