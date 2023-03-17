Бывшего сотрудника МВД осудили на 8,5 года за миллионную взятку от бизнесмена

В Калуге осудили на 8,5 года экс-полицейского за взятку от бизнесмена на 2,4 миллиона руб.

В Калуге суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции в городе за коррупцию. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-правоохранитель признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с июня 2020-го по май 2021 года сотрудник МВД ежемесячно получал деньги от руководителя компании за непроведение проверок и оказание давления на конкурентов. Всего бизнесмен передал фигуранту 2,4 миллиона рублей.

Отмечается, что фирма, дававшая вознаграждения, лишена лицензии по инициативе Государственной жилищной инспекции.