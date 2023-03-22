Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взяточничестве

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках на 28 млн руб

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Генералу предъявили обвинения в получении взяток на 28 миллионов рублей.

21 марта стало известно, что Драгомирецкого задержали на 48 часов по уголовному делу о взятках. Генерал выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий.

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, сообщалось 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением.