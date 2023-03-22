Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 22 марта 2023Силовые структуры

Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взяточничестве

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках на 28 млн руб
Вадим Драгомирецкий

Вадим Драгомирецкий. Фото: Росгвардия

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Генералу предъявили обвинения в получении взяток на 28 миллионов рублей.

21 марта стало известно, что Драгомирецкого задержали на 48 часов по уголовному делу о взятках. Генерал выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий.

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, сообщалось 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
При обстреле ВСУ приграничного российского региона погиб человек
Лукашенко засомневался в поставках Украине оружия с ядерным компонентом
В США объяснили отказ от плана Китая по урегулированию кризиса на Украине
США захотели отслеживать движущиеся цели из космоса
Шансы на получения Россией военной помощи от Китая оценили
ЦИК отреагировал на смерть Чурова
В значении «Силы Сибири-2» для Китая усомнились
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взяточничестве
Лукашенко заявил о поднявшем голову неонацизме в Прибалтике и на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.